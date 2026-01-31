ಶನಿವಾರ, 31 ಜನವರಿ 2026
ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ: ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಆಗ್ರಹ

​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಜನವರಿ 2026, 14:18 IST
Last Updated : 31 ಜನವರಿ 2026, 14:18 IST
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ (ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಪಿ) ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹೈಕೊರ್ಟ್‌ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಾರಿಗೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು
ಎಸ್‌. ನಟರಾಜ ಶರ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಖಾಸಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
