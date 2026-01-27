ಮಂಗಳವಾರ, 27 ಜನವರಿ 2026
ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಅಪಮಾನ; ತಿಮ್ಮಾಪುರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲಿ: ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಜನವರಿ 2026, 15:55 IST
Last Updated : 27 ಜನವರಿ 2026, 15:55 IST
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೊ ಆಡಿಯೊಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಮಾನ ಮಾರ್ಯದೆ ಹರಾಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯಬೇಕು.
ಆರ್.ಅಶೋಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ
BJPPoliticsprotest

