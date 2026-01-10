ಶನಿವಾರ, 10 ಜನವರಿ 2026
ಪತ್ನಿ ಮೇಲೆ ಪತಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ: ಸುಪಾರಿ ಪಡೆದಿದ್ದವ ಸೆರೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಜನವರಿ 2026, 16:38 IST
Last Updated : 10 ಜನವರಿ 2026, 16:38 IST
ಸುಪಾರಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಮೌಳೇಶ್
