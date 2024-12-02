ಶನಿವಾರ, 10 ಜನವರಿ 2026
ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಮಹಿಳೆಗೆ ₹36 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ: ಆರೋಪಿ ಪರಾರಿ

ಬನಶಂಕರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಜನವರಿ 2026, 20:24 IST
Last Updated : 10 ಜನವರಿ 2026, 20:24 IST
