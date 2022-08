ಬೆಂಗಳೂರು: ಡೊಮಿನೊಸ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಹಿಟ್ಟಿನ ಉಂಡಿಗಳನ್ನು ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಬ್ರಶ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಈ ಫೋಟೊವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾಹಿಲ್ ಕಾರಣ್ಯ ಎನ್ನುವವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ‘ನೋಡಿ, ಡೊಮಿನೊಸ್ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶ್ ಆಗಿರುವ ಪಿಜ್ಜಾ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ, ಅತ್ಯಂತ ಅಸಹ್ಯಕರ’ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರೇ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ನಡೆದಿರುವುದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚೂಢಸಂದ್ರದ ಬಳಿಯ ಹೊಸ ರೋಡ್ ಡೊಮಿನೋಸ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

This is how @dominos_india serves us fresh Pizza! Very disgusted.

Location: Bangalore @fssaiindia @MoHFW_INDIA @mla_sudhakar @mansukhmandviya #foodsafety pic.twitter.com/1geVVy8mP5

— Sahil Karnany (@sahilkarnany) July 24, 2022