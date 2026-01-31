ಶನಿವಾರ, 31 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ಬೆಂದ್ರೆ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ವದ ಮಾಧುರ್ಯ: ಎಸ್‌.ಆರ್.ವಿಜಯಶಂಕರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಜನವರಿ 2026, 13:11 IST
Last Updated : 31 ಜನವರಿ 2026, 13:11 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಧಾರವಾಡ: ಬೇಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜೀವಾಳ ಸಾಮರಸ್ಯ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಧಾರವಾಡ: ಬೇಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜೀವಾಳ ಸಾಮರಸ್ಯ
ಧಾರವಾಡ: ಬೇಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜೀವಾಳ ಸಾಮರಸ್ಯ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬೇಂದ್ರೆ ನಿವಾಸದ ರೇಖಾಚಿತ್ರವುಳ್ಳ ಅಂಚೆ ಮುದ್ರೆ ಬಿಡುಗಡೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೇಂದ್ರೆ ನಿವಾಸದ ರೇಖಾಚಿತ್ರವುಳ್ಳ ಅಂಚೆ ಮುದ್ರೆ ಬಿಡುಗಡೆ
ಬೇಂದ್ರೆ ನಿವಾಸದ ರೇಖಾಚಿತ್ರವುಳ್ಳ ಅಂಚೆ ಮುದ್ರೆ ಬಿಡುಗಡೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬೇಂದ್ರೆ ಬರಹ: ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೇಂದ್ರೆ ಬರಹ: ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಬೇಂದ್ರೆ ಬರಹ: ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
DARA Bendreprogram

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT