ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ಹೆಬ್ಬಾಳ ಜಂಕ್ಷನ್: ಲೂಪ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಕೊಂಚ ತಗ್ಗಿದ ದಟ್ಟಣೆ!

ದಟ್ಟಣೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿಧಾನ, ಕಾಯುವ ಅವಧಿ ಇಳಿಕೆ
ಕೆ.ಎಸ್.ಸುನಿಲ್
Published : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 0:39 IST
Last Updated : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 0:39 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
HebbalHEBBAL FLYOVER

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT