ಹೇರೋಹಳ್ಳಿ: ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ

<p><strong>ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ</strong>: ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೇರೋಹಳ್ಳಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಭಾನುವಾರ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಹೋಮ, ಹವನ, ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್, ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತೆ ಆರತಿ ಆನಂದ್, ಉಪ ತಹಸಿಲ್ದಾರ್ ಸವಿತಾ, ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಸುರೇಶ್ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಭಕ್ತರು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು, ಜವನ, ಬೇಲದ ಹಣ್ಣು ಎಸೆದು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ವಿವಿಧ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ತಂಡಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಪೂಜಾಕುಣಿತ, ಪಟ್ಟದಕುಣಿತ, ವೀರಗಾಸೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು.</p>.<p>ಎಸ್.ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಲವು ಕಡೆ ನೀರು ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಪಾನಕ, ಕೋಸಂಬರಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ರಘುನಂದನ್, ಹನುಮಂತರಾಜು, ವಿ.ರಘು, ಸೂರಿ, ಅಂಜನ್ಕುಮಾರ್, ಸವಿತಾ, ಅಂಜನಾನಗರ ಎಂ.ಗಂಗರಾಜು, ಮುದ್ದನಪಾಳ್ಯ ವಿ.ಅಶ್ವಥ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>