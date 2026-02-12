ಗುರುವಾರ, 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹಾಲೊಗ್ರಾಂ ಕೊರತೆ: ತಪಾಸಣೆಗೆ ‘ಹೊಗೆ’

ವಾಹನಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್‌
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಿ.ಎಚ್‌
Published : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
Last Updated : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
ಹಾಲೊಗ್ರಾಂ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್‌ಗಳು
ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರ ಒಳಗೆ ವಾಹನ್‌ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ತಂತ್ರಾಂಶ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಹಾಲೊಗ್ರಾಂ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆಯಾಗಲಿದೆ
ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸರಿಗೆ ಸಚಿವ
