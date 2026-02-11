ಬುಧವಾರ, 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ಪ್ರೇಯಸಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ..!: ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌

498 ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ದೋಷಾರೋಪ ರದ್ದು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:45 IST
Last Updated : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:45 IST
ವಿವಾಹದ ಬಳಿಕ ಪತಿ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಮಹಿಳೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನು ಪತಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗದು.
ನ್ಯಾ.ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ
