ಯುಜಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ: 26 ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಇಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೇ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಸುತ್ತಿನ ನಂತರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಒಟ್ಟು 26 ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಡಿ.17ರಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟ್ರೇ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಸುತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಕೆಇಎ) ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಹೊಸಕೋಟೆಯ ಎಂವಿಜೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 22 ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿಯ ಎಂಆರ್ಎಂಸಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 4 ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಆಸಕ್ತ ಅರ್ಹರು ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕದ ಡಿ.ಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೆಚ್.ಪ್ರಸನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎರಡೂ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಕೋಟಾದಡಿ ಸೀಟುಗಳು ಲಭ್ಯ ಇದ್ದು, ಆಸಕ್ತರು ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕದ ಡಿ.ಡಿ (ಎಂವಿಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ₹40,11,950, ಎಂಆರ್ಎಂಸಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 39,11,950) ಹಾಗೂ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಮೇತ ಡಿ.17ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಕೆಇಎ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ರಿಂದ 1 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಇಚ್ಛೆ/ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಂದೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಅದೇ ದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>