ಬುಧವಾರ, 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪರ್ವ: ಹೊಸ ನೌಕರರಿಗೂ, ಹಳಬರಿಗೂ ತರಬೇತಿ

ಹೊಸ ನೌಕರರಿಗೂ, ಹಳಬರಿಗೂ ತರಬೇತಿ * ಐದು ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ತಲಾ ₹ 25 ಲಕ್ಷ ಮಂಜೂರು
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಿ.ಎಚ್‌
Published : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 20:16 IST
Last Updated : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 20:16 IST
ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ನೌಕರರು
