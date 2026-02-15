ಭಾನುವಾರ, 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹಳ್ಳಿ, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ‘ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಲಾರ್ಡ್‌’ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ: ಉಮಾಶ್ರೀ

ಚಿತ್ರ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯೆ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅಭಯ, ಪ್ರಮುಖರ ಭಾಗಿ,
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:33 IST
Last Updated : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:33 IST
ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಮತ ಕೇಳಲು ಬರುವವರು ಅಧಿಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್‌ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರ ನೋಡಲು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಬೇಸರವಿದೆ.
