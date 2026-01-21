<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಇನ್ನು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಬ್ಬ ಬೆಳೆಯಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈಗ ಡಬಲ್ ಡೆಕರ್ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಲಂಡನ್ ಮಾದರಿಯ ಅಂಬಾರಿ ಡಬಲ್ ಡೆಕರ್ನ ಮೂರು ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ವಿಪುಲ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದರೂ ನಾವು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ವಿಧಾನಸೌಧವನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಕೇಂದ್ರವೂ ಹೌದು. ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ 350ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇರಲಿದೆ. ಸಂಗೀತ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲೆ ಇತ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಹಬ್ಬ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಡಬಲ್ ಡೆಕರ್ ಬಸ್ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><strong>ಡಬಲ್ ಡೆಕರ್ ವಿಶೇಷ:</strong> </p><p>ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಹಂಪಿ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಲಂಡನ್ ಬಿಗ್ ಬಸ್ ಮಾದರಿಯ 6 ಡಬಲ್ ಡೆಕರ್ ತೆರೆದ ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕೆಎಸ್ಟಿಡಿಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ₹5 ಕೋಟಿ ಒದಗಿಸಿತ್ತು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ದಸರಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರು ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯೂ ಆಗಿತ್ತು. ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಕಿರಿದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಡೆಕರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ದಸರಾ ನಂತರ ಆರು ಡಬಲ್ ಡೆಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಟ್ಟು, ಉಳಿದ ಮೂರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಇಳಿಸಲು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು. ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸರ್ಕಲ್-ಹಡ್ಸನ್ ಸರ್ಕಲ್-ಕಸ್ತೂರಬಾ ರಸ್ತೆ-ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ-ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ರಸ್ತೆ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ/ವಿಧಾನಸೌಧ-ಕೆ.ಆರ್. ಸರ್ಕಲ್-ಹಡ್ಸನ್ ಸರ್ಕಲ್-ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸರ್ಕಲ್-ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. </p>.<p>ಮೇಲಿನ ಡೆಕ್ನಲ್ಲಿ 20 ಆಸನ, ಕೆಳಗಿನ ಡೆಕ್ನಲ್ಲಿ 20 ಆಸನ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 40 ಆಸನಗಳನ್ನು ಈ ಬಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ₹180 ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>