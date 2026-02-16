ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ: ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ 28ಕ್ಕೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಹಿತೈಷಿ ಮಹಿಳಾ ಮನೋರಂಜನ ಕೂಟದಿಂದ ಫೆ. 28ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದ ಈಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆಯ ರಾಮಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿ<br>ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರಿಗೆ ‘ರಂಗೋಲಿ ರಾಣಿ’ ಎಂಬ ಬಿರುದು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. </p><p>ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಸಕ್ತರು 96321 27127ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀರಂಗಮಣಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>