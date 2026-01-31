ಶುಕ್ರವಾರ, 30 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ಹೊಸಕೋಟೆವರೆಗೆ ಮೆಟ್ರೊ: ನೀಲನಕ್ಷೆ ಸಿದ್ಧ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಜನವರಿ 2026, 23:07 IST
Last Updated : 30 ಜನವರಿ 2026, 23:07 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Namma MetroPurple line
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT