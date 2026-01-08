ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
ನಾಳೆಯಿಂದ ಮೂರು ದಿನ ಫಸ್ಟ್‌ ಸರ್ಕಲ್‌ ಉದ್ಯಮಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಎಕ್ಸ್‌ಪೊ

ಇಂದಿನಿಂದ ಮೂರು ದಿನ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಜನವರಿ 2026, 16:25 IST
Last Updated : 8 ಜನವರಿ 2026, 16:25 IST
