ಗುರುವಾರ, 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ರೈತ ಕರೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ದೂರುಗಳ ಸುರಿಮಳೆ; ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸುವ ಚಿಂತನೆ

ಪಿ‍ಎಂ ಕಿಸಾನ್‌, ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತೊಡಕುಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ 2.41 ಲಕ್ಷ ಕರೆಗಳು
ಖಲೀಲಅಹ್ಮದ ಶೇಖ
Published : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
Last Updated : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
ರೈತ ಕರೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸುವ ಚಿಂತನೆ  | ನೂತನ ಡ್ಯಾಶ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ರೂಪಿಸಲು ಬಿಇಎಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ | ರೈತರ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಡಿ ಪರಿಹಾರ 
