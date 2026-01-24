ಶನಿವಾರ, 24 ಜನವರಿ 2026
ಬೆಂಗಳೂರು: ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪರೇಡ್‌ ಮೈದಾನ ಸಿದ್ಧ

ಜ.26ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ಗೌರವರಕ್ಷೆ ಸ್ವೀಕಾರ, ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಸಂದೇಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಜನವರಿ 2026, 14:46 IST
Last Updated : 24 ಜನವರಿ 2026, 14:46 IST
ಮಾಣೆಕ್‌ ಷಾ ಪರೇಡ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ‌ದ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಿದರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
Republic DayParade

