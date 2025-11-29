ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಬೆಂಗಳೂರು | ‘ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್’ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿರೋಧ: ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಯೋಜನೆ ಕೈಬಿಡಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ‘ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು’ ಸಂಘಟನೆಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:25 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:25 IST
ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅಂದಾಜು ₹400 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್‌ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ
ಸಂತೋಷ ಹೆಗ್ಡೆ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ
ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಜನೆ ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ಧೋರಣೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
  ವಿ.ಗೋಪಾಲಗೌಡ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ
bengaluru

