ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರತಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹3,035 ವೆಚ್ಚ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು: </strong>ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹3,035 ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಎನ್ಜಿಒ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (ಅಂದಿನ ಬಿಬಿಎಂಪಿ) 2.79 ಲಕ್ಷ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿವೆ ಎಂದು 2023ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಂಕಿ–ಅಂಶಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 100 ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ, ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ, 500 ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿ, ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ, ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಆಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಅರೆ ಪಶುವೈದ್ಯ, ನಾಲ್ವರು ಅಟೆಂಡರ್ ಸೇರಿ ಐವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವೇತನ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಆಡಳಿತ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗಾಗುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>367.5 ಗ್ರಾಂ; ಪ್ರತಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗೆ ನೀಡುವ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ತೂಕ (150 ಗ್ರಾಂ ಅಕ್ಕಿ 100 ಗ್ರಾಂ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ 100 ಗ್ರಾಂ ತರಕಾರಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ 5 ಗ್ರಾಂ ಉಪ್ಪು 2.5 ಗ್ರಾಂ ಅರಿಶಿನ) 600 ಗ್ರಾಂ; ಬೇಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗೆ ನೀಡುವ ಆಹಾರದ ತೂಕ ₹25; ಬೀದಿ ನಾಯಿಯ ಪ್ರತಿ ಊಟಕ್ಕಾಗುವ ವೆಚ್ಚ ₹300; ಪ್ರತಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಹಿಡಿಯುವ ವೆಚ್ಚ ₹118483; ಐವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವೇತನ (ತಿಂಗಳಿಗೆ) ₹15000; ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ (ತಿಂಗಳಿಗೆ) ₹10000; ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸೋಂಕುರಹಿತ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು (ತಿಂಗಳಿಗೆ) ₹10000; ಆಡಳಿತ ವೆಚ್ಚ (ತಿಂಗಳಿಗೆ) 279335; ಐದೂ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು 165341; ಗಂಡು ಬೀದಿ ನಾಯಿ 82757; ಹೆಣ್ಣು ಬೀದಿ ನಾಯಿ 31237; ಲಿಂಗ ಪತ್ತೆಯಾಗದ್ದು</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>