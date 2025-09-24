<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ, ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಪಿ.ಸುಶೀಲಮ್ಮ(96) ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ನಿಧನರಾದರು.</p>.<p>ಅವರಿಗೆ ಪುತ್ರರಾದ, ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಸುರೇಶ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಸೊಸೆ, ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಕೆ.ಎಚ್.ಸಾವಿತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಿಹರದವರಾದ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಅವರು ನಗರದಲ್ಲಿ 35 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು. ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಹುಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಗೊರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಶಿಕ್ಷಣ ಬಯಸಿ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಹಲವಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಊಟ ಹಾಕಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು’ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಅವರ ಬಯಕೆಯಂತೆ ನಾರಾಯಣ ನೇತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದೇಹವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>