Lalbagh Flower Show 2026: ತೇಜಸ್ವಿ ಜೀವನ ಫಲಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ 219ನೇ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ
ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್‌ ಶೇಖ್‌
Published : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ

ವಿಶಿಷ್ಟ ಬರಹದ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಓದುಗರನ್ನು ಸೆಳೆದಿರುವ ತೇಜಸ್ವಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಹತ್ತಾರು ಮುಖಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅವರ ಬದುಕನ್ನು ನಿಸರ್ಗದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು
ಎಂ. ಜಗದೀಶ್‌, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ
