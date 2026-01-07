ಬುಧವಾರ, 7 ಜನವರಿ 2026
×
bengaluru city
ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿ ರೌಡಿಗೆ ಇರಿದ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ!

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಜನವರಿ 2026, 0:04 IST
Last Updated : 7 ಜನವರಿ 2026, 0:04 IST
