T20 World Cup: ಭಾರತ–ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಗಫಾನಿ–ಪಾಲೆಕರ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್‌

<p><strong>ದುಬೈ:</strong> ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಕ್ರಿಸ್ ಗಫಾನಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅಲ್ಲಾಹುದ್ದೀನ್ ಪಾಲೆಕರ್ ಅವರು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಣ ಗುರುವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಆನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ಆ್ಯಂಡಿ ಪೈಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫ್ರಿ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಂಪೈರ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫ್ರಿಗಳ ನೇಮಕವನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿತು.</p>.<p>ಆಡ್ರಿಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಪಾಲ್ ರೈಫೆಲ್ ಅವರು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗಫಾನಿ ಅವರು 2024ರ ಟಿ20 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ (ಆಗಲೂ ಭಾರತ– ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎದುರಾಳಿಗಳಾಗಿದ್ದವು) ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಪಾಲೆಕರ್ ಅವರು ಹಾಲಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಡಿದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಭಾರತ– ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈಡನ್ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ರಿಚರ್ಡ್ ಇಲಿಂಗ್ವರ್ತ್ ಮತ್ತು ಅಲೆಕ್ಸ್ ವಾರ್ಫ್ ಅವರು ಆನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಇಲಿಂಗ್ವರ್ತ್ ಅವರು ಎರಡು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ– ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>