ಭಾನುವಾರ, 2 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ಕವಡೆ ಕುಲುಕಿ ಹಾಕುವಾಗ...

ಕೃಷ್ಣೆಯಿಂದ ಕಾವೇರಿವರೆಗೆ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ದೇಸಿ ಆಟಗಳಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಚಿಣ್ಣರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ನವೆಂಬರ್ 2025, 20:27 IST
Last Updated : 2 ನವೆಂಬರ್ 2025, 20:27 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಹಂಪಿಯ ಕಲ್ಲಿನ ರಥದ ಕಾರ್ಡ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯ ಅಂದವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದವರು –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಹಂಪಿಯ ಕಲ್ಲಿನ ರಥದ ಕಾರ್ಡ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯ ಅಂದವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದವರು –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
Bangalore

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT