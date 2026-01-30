ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ವೇಗ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವಾಧ್ವಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು: </strong>ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ, ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಲಾಭೋದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ವಾಧ್ವಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಾಢಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.</p><p>ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಅನುಷ್ಠಾನ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರ ಪರಿಸರವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಪರಿಸರವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ, ಉದ್ಯೋಗದಾತರು, ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಯುವಜನರ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಾಢಗೊಳಿಸಲು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದ ಬಲಿಷ್ಠ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.</p><p>ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗ-ಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.</p><p>2025ರಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹300 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ, 7,000 ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ, 1.2 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಹಾಗೂ 2.5 ಲಕ್ಷ ಯುವಜನರನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.</p><p>ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ AI-ಚಾಲಿತ My Career Advisor ವೇದಿಕೆಯನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಯುವಜನತೆಗೆ ಉಚಿತ ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿವರ್ತನೆಯಡಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ AI ಆಧಾರಿತ ಹಲವು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಗದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾ, 2026ರಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತನ್ನ ಭಾರತ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 25% ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ತಂಡವನ್ನು 10% ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ 2030ರ ವೇಳೆಗೆ 2.5 ದಶಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು 6 ದಶಲಕ್ಷ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>