ಏರಿಯೇಟರ್ ಬಳಕೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ 90 ಎಂಎಲ್‌ಡಿ ನೀರು ಉಳಿತಾಯ

ಉಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ. ಎಚ್‌
Published : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:33 IST
Last Updated : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:33 IST
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಯೇಟರ್‌ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ತಗ್ಗಿದೆ. ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದೆ.
- ರಾಮ್‌ಪ್ರಸಾತ್‌ ಮನೋಹರ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಲಮಂಡಳಿ
