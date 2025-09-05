<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿ ₹2,930 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ನಿರ್ಮಾಣವೂ ಸೇರಿ, ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಯಲಹಂಕ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಾಲ–1 ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಜಾಲ, ಮೀನುಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಜಮೀನುಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ 50:50 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಜಮೀನು ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಉಳಿಕೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಉದ್ದೇಶಿತ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು 43 ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಜಮೀನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜಮೀನುಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ 50:50ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಜಮೀನು ನೀಡಲೂ ಸಂಪುಟವು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>₹2,930 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗೃಹಮಂಡಳಿಯೇ ಭರಿಸಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಗಳ ಜಂಟಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರದೇಶ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಭೂ–ಉಪಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಈ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಲಹಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸಂಪುಟವು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<h2>ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳು</h2><p>* ಮಡಿವಾಳ, ಕಾಡುಬೀಸನಹಳ್ಳಿ, ಕಾಡುಗೋಡಿ, ಕೋರಮಂಗಲ, ಬಸವಪುರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಅಮಾನಿ ಖಾನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ₹956.67 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 6 ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ</p><p>* ಜಲಮಂಡಳಿ ಕ್ಲೇವ್ ಲೈನ್ ಜಲಸಂಗ್ರಹಗಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲಿನ ಸಂಗ್ರಹಗಾರವನ್ನು ಕೆಡವಿ, ₹21.65 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಆರ್ಸಿಸಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ</p><p>* ಕೆಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 60 ಎಂಎಲ್ಡಿಯಿಂದ 80 ಎಂಎಲ್ಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ₹28.88 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ</p><p>* ಒಟ್ಟು ₹722.72 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮೈಲಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತಲಾ 100 ಎಂಎಲ್ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>