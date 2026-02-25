ಬುಧವಾರ, 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
bidar

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಗಣ್ಯರು, ಮಠಾಧೀಶರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ: ಸಚಿವ ಖಂಡ್ರೆ

ಭಾಲ್ಕಿ ಹಿರೇಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಕರಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:52 IST
Last Updated : 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:52 IST
Bidar
