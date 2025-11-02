ಭಾನುವಾರ, 2 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಟೇಬಲ್‌ ಟೆನಿಸ್‌: ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಟ್ರೋಫಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:31 IST
Last Updated : 2 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:31 IST
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಲಕಿಯರ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಶಾಹೀನ್‌ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್‌ ಖದೀರ್‌ ಡಿಡಿಪಿಯು ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಶಹಬಾದಕರ್‌ ಟ್ರೋಫಿ ವಿತರಿಸಿದರು
Bidar

