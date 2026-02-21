ಶನಿವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar
ADVERTISEMENT

ಬೀದರ್‌: ಒಂದೇ ದಿನ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾಗೆ ಎರಡು ನೋಟಿಸ್‌

ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ನಿಂದಿಸಿದ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:31 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:31 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸೋಮನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ‌್
ಸೋಮನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ‌್
Bidar
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT