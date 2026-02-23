ಸೋಮವಾರ, 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
Homedistrictbidar
ಬೀದರ್: ಚಂದಾ ಹಣದಿಂದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡ ರೈತರು

ನೆರವಿಗೆ ಬಾರದ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ
ಮನ್ಮಥಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ
Published : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:26 IST
Last Updated : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:26 IST
ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪಿಡಿಒಗೆ ಹೇಳಿ ತೇಗಂಪೂರದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ.
– ಕಿರಣ ಪಾಟೀಲ, ಇಒ ತಾ.ಪಂ ಔರಾದ್
ನಾವು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
– ಶರಣಪ್ಪ ಚಿಟ್ಮೆ , ತೇಗಂಪೂರ ರೈತ
Bidar

