ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
Homedistrictbidar
ಬೀದರ್‌: ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಹುಡುಕಾಟ!

ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣು; ರಸ್ತೆ ಕೂಡ ಮಾಯ
ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಸ್. ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ
Published : 8 ಜನವರಿ 2026, 5:55 IST
Last Updated : 8 ಜನವರಿ 2026, 5:55 IST
BidarGovt Land

