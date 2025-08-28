ಗುರುವಾರ, 28 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar
ADVERTISEMENT

ಬೀದರ್ | ಗುಮ್ಮೆ ಕಾಲೊನಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಭೇಟಿ; ಮಾಲ್‌ಗೆ ನೋಟಿಸ್‌ ಜಾರಿ

ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಸ್. ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ
Published : 28 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 14:47 IST
Last Updated : 28 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 14:47 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Bidarmuncipality

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT