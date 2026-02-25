ಬುಧವಾರ, 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಬೀದರ್‌ | ಸುಳ್ಳು ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕ್ರಮ–ಮೂರ್ತಿ ಎಲ್

ಅರಣ್ಯ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸದಿರಿ–ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಮೂರ್ತಿ ಎಲ್.
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:51 IST
Last Updated : 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:51 IST
ಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಕುಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು
ಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಕುಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು
Bidar
