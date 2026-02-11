ಬುಧವಾರ, 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಬೀದರ್‌| ಫಲಿತಾಂಶ ಕುಸಿದರೆ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ: ಜಿಪಂ ಸಿಇಒ

ಪಿಯು ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಪಂ ಸಿಇಒ ಡಾ. ಗಿರೀಶ್‌ ಬದೋಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:11 IST
Last Updated : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:11 IST
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು
ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಸಲ್ಲದು.ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆಂದೋಲನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಡಾ.ಗಿರೀಶ್‌ ಬದೋಲೆ ಸಿಇಒ ಜಿಪಂ
