ಸೋಮವಾರ, 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹುಮನಾಬಾದ್: ಸಂಭ್ರಮದ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಜಯಂತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:05 IST
Last Updated : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:05 IST
ಹುಮನಾಬಾದ್ ಪಟ್ಟಣದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂತ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಮಹಾರಾಜರ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಭೀಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿದರು
Bidarsanta sevalal

