ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ|ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ: ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶರಣು ಸಲಗರ ಅಸಮಾಧಾನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:35 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:35 IST
ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತಿತರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೂ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಶೀಘ್ರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಗರಸಭೆ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು
ಶರಣು ಸಲಗರ ಶಾಸಕ
