ಭಾನುವಾರ, 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar
ADVERTISEMENT

ಹುಮನಾಬಾದ್ | ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಚಟುವಟಿಕೆ

ಗುಂಡು ಅತಿವಾಳ
Published : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:07 IST
Last Updated : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:07 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಟ್ಟ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಲ್‌ಗಳು
ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಟ್ಟ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಲ್‌ಗಳು
Bidarillegalactivity

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT