ಗುರುವಾರ, 15 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar
ADVERTISEMENT

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕಸಿದ ಗಾಳಿಪಟ ಮಾಂಜ

ಹುಮನಾಬಾದ್‌, ಚಿಟಗುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸೂತಕದ ಛಾಯೆ; ಹಾರಾಡದ ಗಾಳಿಪಟಗಳು
ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಸ್. ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ
Published : 15 ಜನವರಿ 2026, 6:48 IST
Last Updated : 15 ಜನವರಿ 2026, 6:48 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹುಮನಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸಿದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯ ಡಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ಪಾಟೀಲ
ಹುಮನಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸಿದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯ ಡಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ಪಾಟೀಲ
ಮಾಂಜ
ಮಾಂಜ
ಪ್ರದೀಪ್‌ ಗುಂಟಿ
ಪ್ರದೀಪ್‌ ಗುಂಟಿ
Bidar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT