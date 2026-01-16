ಶುಕ್ರವಾರ, 16 ಜನವರಿ 2026
ನವ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ: ಎಳ್ಳು– ಬೆಲ್ಲ ಹಂಚಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ

ಕೋಲಾಟವಾಡಿದ ಮಹಿಳೆಯರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಜನವರಿ 2026, 7:28 IST
Last Updated : 16 ಜನವರಿ 2026, 7:28 IST
ಬೀದರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಚಿಣ್ಣರು ಪರಸ್ಪರ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು
ಬೀದರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಚಿಣ್ಣರು ಪರಸ್ಪರ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು
Makar Sankranti

