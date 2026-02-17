ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar
ADVERTISEMENT

ಬೀದರ್ | ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್‌ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದ ಅಪಘಾತ: ಬೈಕ್‌ ಸವಾರರಿಗೆ ಕಂಟಕ

ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಸ್. ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ
Published : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:22 IST
Last Updated : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:22 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬಣ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ವಾಲಿದ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್‌
ಬಣ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ವಾಲಿದ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್‌
ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೇ ಸಂಚರಿಸಲೆಂದು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್‌ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಂಚಾರ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು: ಲೋಕೇಶ್‌ ವಿ. ಬಿರಾದಾರ
ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೇ ಸಂಚರಿಸಲೆಂದು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್‌ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಂಚಾರ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು: ಲೋಕೇಶ್‌ ವಿ. ಬಿರಾದಾರ
AccidentBidar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT