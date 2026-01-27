ಮಂಗಳವಾರ, 27 ಜನವರಿ 2026
ಹುಮನಾಬಾದ್‌: ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆಯಂತೆ ಅಗ್ನಿ ತುಳಿದ ಭಕ್ತರು

ಹುಮನಾಬಾದ್ ಪಟ್ಟಣದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಭಕ್ತಸಾಗರ
ಗುಂಡು ಅತಿವಾಳ
Published : 27 ಜನವರಿ 2026, 8:03 IST
Last Updated : 27 ಜನವರಿ 2026, 8:03 IST
ಹುಮನಾಬಾದ್ ಪಟ್ಟಣದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಭಕ್ತರು
ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಗ್ನಿ ತುಳಿದ ಭಕ್ತರು
ಮಡೋಳಪ್ಪ
ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರು ಆಗಮಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಿವಿಧಡೆ ಸುಮಾರು ಸಿಪಿಐ ಪಿಎಸ್ಐ ಸೇರಿದಂತೆ 1 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮ
ಡೋಳಪ್ಪ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಹುಮನಾಬಾದ್
Bidar

