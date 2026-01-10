ಶನಿವಾರ, 10 ಜನವರಿ 2026
ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ: 8 ಅಂಗಡಿಗಳು ಭಸ್ಮ

ಬಿಳಿಗಿರಿಬೆಟ್ಟದ ರಥದ ಬೀದಯಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಜನವರಿ 2026, 6:33 IST
Last Updated : 10 ಜನವರಿ 2026, 6:33 IST
ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಳಿಗಿರಿಬೆಟ್ಟದ ರಥದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಆಕಸ್ಮಿಕದಿಂದ ಭಸ್ಮವಾದ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು
ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಯದೆ ಉಳಿದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್
Chamarajanagara

