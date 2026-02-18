ಬುಧವಾರ, 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
chamarajanagara
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಹಿರಿಯ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ‘ಆಸರೆ’

ಬಾಲಚಂದ್ರ ಎಚ್.
Published : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 1:51 IST
Last Updated : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 1:51 IST
ಆಸರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್‌
Chamarajanagarsenior citizens

