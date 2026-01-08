ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ | ಬಸ್‌ ಇಲ್ಲ; ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ ನಡೆಯುವ ಶಿಕ್ಷೆ

ಮಲ್ಲೇಶ ಎಂ.
Published : 8 ಜನವರಿ 2026, 2:10 IST
Last Updated : 8 ಜನವರಿ 2026, 2:10 IST
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿತ್ಯ ಶಾಲೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಶಾಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ.
ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಇಒ
Gundlupetbus facility

