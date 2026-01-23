ಶುಕ್ರವಾರ, 23 ಜನವರಿ 2026
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಚ್ಚಲು ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್‌ ಜಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ: ಅಶ್ವತ್ಥ್‌ ನಾರಾಯಣ್

ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ತಾರ ಅಶ್ವತ್ಥ್‌ ನಾರಾಯಣ್ ಚಾಲನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಜನವರಿ 2026, 2:36 IST
Last Updated : 23 ಜನವರಿ 2026, 2:36 IST
Chamarajanagara

