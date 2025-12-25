ಗುರುವಾರ, 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ಸಬಲೀಕರಣ ಅಗತ್ಯ: ಶಾಸಕ ಎ.ಆರ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ: ಹಾಲಿನ ಬದಲು ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆ ನೀಡಲು ಮಕ್ಕಳ ಒತ್ತಾಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:15 IST
Last Updated : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:15 IST
ವರ್ಚುವಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್‌ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಲಿಸಿದರು
Chamarajanagara

