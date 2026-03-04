ಮಗ ಅಕಾಯ್ ಜೊತೆ ಲಂಡನ್ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ

<p>ಭಾರತ ಟಿ20 ಹಾಗೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿ, ಏಕದಿನ ತಂಡದ ಪರ ಮಾತ್ರ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಾರಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಈ ನಡುವೆ ಅವರು, ಲಂಡನ್ನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಗ ಅಕಾಯ್ ಜೊತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ: ಲಭ್ಯತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ.ಐಸಿಸಿ ಏಕದಿನ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 5ನೇ ಬಾರಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ.<p>ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನದವೊಂದರಲ್ಲಿ, ‘ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಬೆಳೆಸಲು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p><p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಡಿಯೊಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ರಸ್ತೆಯ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕಾಯ್ ತುಂಟಾಟ ಆಡುತ್ತಾ ವಿರಾಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೊಗೆ ವಿರಾಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು 2017ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಅಕಾಯ್ ಎಂಬ ಮಗ ಹಾಗೂ ವಾಮಿಕ ಎಂಬ ಮಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. </p>